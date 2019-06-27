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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032142 0,55 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047037 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,035668 0,34 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025396 0,34 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,040862 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033680 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014998 0,46 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015220 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014811 0,43 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015617 0,42 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014738 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015909 0,11 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012409 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058628 0,10 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059224 0,10 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,060057 0,10 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021360 0,09 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020556 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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