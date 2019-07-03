BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020454 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019797 0,06 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016664 0,05 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,055804 0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,061389 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013084 0,26 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014830 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028314 0,68 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021881 0,57 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044422 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035006 0,51 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025268 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014832 0,40 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,014554 0,38 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017176 0,36 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014858 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016118 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018191 0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015681 0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022503 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010766 0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012937 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026092 0,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027717 0,02 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027497 0,02 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016832 0,02 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029319 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044226 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,059556 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021439 0,07 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,060276 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058845 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

