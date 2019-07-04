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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032483...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032483 0,73 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016951 0,41 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025602 0,41 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,041171 0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024911 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015049 0,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015047 0,61 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016053 0,58 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015861 0,58 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015299 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011112 0,21 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012226 0,19 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016054 0,11 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020367 0,08 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,019258 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026497 1,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016828 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027897 1,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027119 1,54 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028789 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020645 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019559 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,060844 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022895 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056537 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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