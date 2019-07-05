Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi dünya Trabzon Bursa
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032759 0,85 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017033 0,48 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041391 0,45 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018690 0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025015 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076999 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065824 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064936 0,43 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044023 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056939 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015185 0,90 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016193 0,87 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015167 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014688 0,74 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015054 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012970 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011808 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018380 0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016067 0,08 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010004 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046844 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,054606 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,059444 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,063132 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019571 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5