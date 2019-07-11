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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045455 0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062504 0,43 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065333 0,42 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052235 0,40 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036858 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014762 0,73 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013107 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057163 2,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056847 2,01 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022965 1,96 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019359 1,93 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118340 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024147 1,96 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059934 1,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108706 1,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073800 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026821 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015796 1,07 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010607 1,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015492 0,93 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022189 0,85 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020933 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028901 0,72 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026810 0,67 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025365 0,65 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016821 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027885 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018895 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044441 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,054805 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047015 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026399 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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