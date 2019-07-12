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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040980...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040980 0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016817 0,15 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,063241 0,13 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031839 0,12 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019261 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014802 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028476 1,46 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019518 0,82 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051037 0,79 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021801 0,79 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073144 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012502 0,69 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011333 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024295 0,61 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014785 0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017225 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016004 1,32 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010741 1,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022450 1,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015671 1,16 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022743 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029085 0,64 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025498 0,52 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027671 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028833 0,29 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027945 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044468 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026415 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047043 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023924 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018906 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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