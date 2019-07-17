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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091803 1,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060330 1,65 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062101 1,62 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092703 1,61 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032923 1,61 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014797 0,71 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013098 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043022 1,88 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028400 1,78 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024742 1,05 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,075873 1,05 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,106801 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108501 1,01 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059820 0,90 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012463 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073640 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020392 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015807 0,84 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010610 0,82 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022130 0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015453 0,53 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020970 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029149 0,79 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025562 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028921 0,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016917 0,56 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017166 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019715 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,061331 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023076 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041297 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020808 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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