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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046694 0,84...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046694 0,84 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026870 0,69 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049884 0,64 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060696 0,61 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081357 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014916 0,80 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013156 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057818 2,14 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073690 2,05 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018857 2,03 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019549 2,02 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,025883 1,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024419 1,80 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011381 1,21 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020630 1,17 NN Hay. Em. Karma EYF 0,102922 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,059385 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010785 1,65 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016058 1,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022413 1,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015647 1,26 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022809 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019741 0,13 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060025 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,061409 0,13 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059413 0,13 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023105 0,13


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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