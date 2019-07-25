BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033471 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093931 0,84 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061716 0,83 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047427 0,82 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065574 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015219 0,56 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013298 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030010 1,38 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044663 1,09 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022649 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036386 0,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,112714 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025134 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110215 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074744 0,64 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060763 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027558 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020330 0,70 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011091 0,43 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015883 0,43 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016537 0,39 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012476 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029380 0,98 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025769 0,92 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017321 0,86 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029188 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028297 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060228 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021741 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,056807 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024125 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,055298 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)