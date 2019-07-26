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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033240...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033240 1,05 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,066075 0,76 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062183 0,76 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,096013 0,74 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083303 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015380 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015410 0,97 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015319 0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015625 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,017534 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018569 0,08 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011327 0,06 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012480 0,03 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020617 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023222 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020937 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,061724 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019841 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041547 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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