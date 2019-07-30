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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033986...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033986 0,87 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028229 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,060379 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050870 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,061606 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015236 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053204 0,83 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026667 0,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020301 0,54 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079814 0,54 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076364 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015736 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015763 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015276 0,92 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015636 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015230 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023254 0,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016245 0,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016549 0,35 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015980 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011121 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026709 0,09 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020995 0,09 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059880 0,09 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061331 0,08 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060495 0,08


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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