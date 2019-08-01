BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033948 0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025822 0,13 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,065123 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030334 0,13 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,067010 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029711 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011471 0,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,033289 0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016519 0,15 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015915 0,13 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,037785 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013420 0,29 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016020 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012176 0,16 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011466 0,12 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016571 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060522 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057585 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024235 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019924 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041718 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

