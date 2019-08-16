Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul tv8 izmir dünya
Acun'dan TV8 açıklaması
Acun'dan TV8 açıklaması
Çekirdeği döviz kazandırıyor
Döviz kazandırıyor
Ticarete atılıyor
Ticarete atılıyor
Yargıtay kararını verdi! Hamile çalışanlar dikkat
Yargıtay kararını verdi!
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053580 1,19...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053580 1,19 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036041 1,02 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051441 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040647 0,86 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035524 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029723 1,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012130 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049432 0,58 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016177 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032360 0,48 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013430 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019999 1,39 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013714 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012394 0,59 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011718 0,57 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016210 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017714 2,61 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029364 2,60 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030306 2,60 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028217 2,60 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029362 2,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026966 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045308 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061911 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060453 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,061157 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5