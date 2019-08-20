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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092887...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092887 1,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060228 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091955 1,04 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062062 1,01 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032736 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012956 0,10 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014866 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035030 1,18 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038906 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029872 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104980 1,69 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058040 1,61 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071447 1,58 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072815 1,44 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049997 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020046 0,74 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018551 0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018753 0,21 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,022835 0,16 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012757 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028363 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030041 0,20 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031068 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029103 0,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029106 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019301 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021243 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023559 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045398 0,05 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048024 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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