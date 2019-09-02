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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033501...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033501 0,59 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,042823 0,39 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,026522 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030467 0,38 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,058065 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013291 0,40 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014956 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031298 2,16 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036054 1,41 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055185 0,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018639 0,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,087681 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073531 1,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108127 1,44 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059677 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026425 1,20 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075042 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020950 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010469 0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015880 0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018958 0,36 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015569 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029553 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030238 0,19 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031158 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032028 0,16 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029999 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022180 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023685 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027161 0,21 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021357 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042382 0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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