BES'te otomatik katılım ile tasarruflar katlanarak büyüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile 1 Temmuz’da çalışan sayısı 10-49 arası olan 200 binden fazla iş yeri ve 4,5 milyon çalışanın daha dahil olacağını duyurdu.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla çalışan sayısı 10 ila 49 arasında olan iş yerleri de otomatik katılım ile BES'e dahil olacak.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 6 Haziran verilerine göre, otomatik katılım, 231 bin iş yerindeki yaklaşık 4,5 milyon çalışanı daha otomatik olarak BES’li yapacak. 2003-2017 döneminde 7 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1,5 yılda uygulanan otomatik katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı.

Uygulamaya dahil olacak iş yerleri belirlenirken, iş yerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak. Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edecek.

EGM verilerine göre, otomatik katılımın başladığı 1 Ocak 2017'den bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin iş yeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan, toplamda 2,9 milyar TL’lik fon biriktirdi.

Otomatik katılım, toplam tasarruflara katkı sağlama açısından büyük önem taşıyor. Bugün üçüncü basamak ile birlikte sistemde toplam 11 milyon katılımcı bulunuyor. Temmuzdan itibaren başlayacak yeni fazla birlikte 4,5 milyon çalışan daha bu uygulama sayesinde tasarruf etmeye başlayacak.





- İş yerleri öncelikle emeklilik şirketini seçmeli





Otomatik katılım kapsamına giren iş yerlerinin öncelikle emeklilik şirketleri ile görüşerek çalışanları adına emeklilik sözleşmesi yapması gerekiyor. Sisteme giriş esnasında fon seçimi çalışanların tercihleri doğrultusunda emeklilik şirketine bildirilebileceği gibi tercihini belirtmeyen çalışan adına fon seçimi işveren tarafından belirlenecek. Katkı payının çalışanın ücretinden kesilip emeklilik şirketine aktarılması ise işverenin sorumluluğunda bulunuyor.

Otomatik katılım takvimine göre sisteme dahil olması gereken iş yerleri, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde cezai müeyyideye maruz kalacak. Sisteme dahil olması gereken tüm iş yerleri ve işverenlerin, bir emeklilik şirketi ile anlaşarak konuyla ilgili çalışanlarını bilgilendirmesi gerekiyor.





- Faizsiz fon seçimi imkanı da bulunuyor





Otomatik katılım uygulamasında faizli fon tercihinin yanı sıra faizsiz fon seçimi imkanı da bulunuyor. Uygulamada faizli ve faizsiz fon seçimi aynı anda ve eşit şartlarda çalışanlara sunuluyor. Bugüne kadar 4 milyon çalışanın toplam 2,9 milyar TL birikiminin yüzde 63'ü (1,8 milyar TL) faizsiz fon tercihi, kalan yüzde 37’si ise (1,1 milyar TL) faizli fon alternatifini seçen çalışanların birikimi ile oluştu.

Ödenen katkı payının yüzde 25’i kadar devlet katkısı sağlayan otomatik katılım, ilk 2 ay sonunda sistemde kalan çalışana başlangıçta bir defaya mahsus bin lira başlangıç devlet katkısı sunarak avantaj sağlıyor.

BES ve otomatik katılım ile ilgili detaylı bilgilere "www.otomatikbes.info" ve "https://www.otomatikbes.info/files/SSS.pdf" adreslerinden ulaşılabiliyor.