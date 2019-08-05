Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul dünya Yahya Lalik İbrahim Aybar
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!
Milyoner patlaması
Milyoner patlaması

Betonart Mimarlık Yaz Okulu kapanış sergisi

- Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Üst Yöneticisi İsmail Bulut: - "TÇMB olarak, ekonomik verilerin, büyüme oranlarının ötesine bakmaya, topluma katkı sağlamaya, enerjileri ve çalışma azimleriyle fark yaratan gençlerin daima yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz"

Betonart Mimarlık Yaz Okulu kapanış sergisi
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Üst Yöneticisi İsmail Bulut, "TÇMB olarak, ekonomik verilerin, büyüme oranlarının ötesine bakmaya, topluma katkı sağlamaya, enerjileri ve çalışma azimleriyle fark yaratan gençlerin daima yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TÇMB tarafından, Baştaş Başkent Çimento AŞ ve Konya Çimento AŞ'nin desteğiyle, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Betonart Mimarlık Yaz Okulu, 30 öğrencinin eserlerinin yer aldığı "standartlaştırma" temalı sergiyle tamamlandı.

Bulut, burada yaptığı konuşmada, sektörde sinerji oluşturmak ve gençlerin profesyonel hayata adım atmalarına imkan sağlamak amacıyla 2002 yılından bu yana Betonart Mimarlık Yaz Okulu'nu düzenlediklerini söyledi.

Bu süreçte 500'e yakın genç mimarı betonla tanıştırdıklarını dile getiren Bulut, "TÇMB olarak, ekonomik verilerin, büyüme oranlarının ötesine bakmaya, topluma katkı sağlamaya, enerjileri ve çalışma azimleriyle fark yaratan gençlerin daima yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Betonart Mimarlık Yaz Okulunun akademik danışmanlığını Prof. Dr. Nur Çağlar, küratörlüğünü Selda Bancı, moderatörlüklerini, Refa Emrali, Jorge Mealha, Alper Aksoy, Serkan Karaaslan, Yunus Özmerdivenli, Ramazan Avcı, Emre Şavural, Fatih Yavuz, Ozan Gürsoy, Aktan Acar, Ferdi Akarsu, Yıldıray Lise, Murat Sönmez, Aslı Özbek ve Nihat Eyce yaptı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BETONART Mimarlık Yaz Okuluİsmail BulutTCMBTürkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5