Beyaz eşya pazarının yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz

Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanması ile ilgili, "ÖTV'nin etkisi son derece önemli. Bu önlem sayesinde pazarın Türkiye'de yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz. ÖTV indiriminde sürenin uzatılması hem bizim hem de tüketici için faydalı olur." dedi.

Grundig, 1-6 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da, inovatif, akıllı ve sürdürülebilir teknolojilerden oluşan ürünleriyle geleceğin evini tanıttı.

Bulgurlu, IFA kapsamında düzenlenen Grundig'in basın toplantısında, Grundig'in Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya'da tüketici elektroniğinde ilk akla gelen markalardan biri olduğunu belirtti.

72 yıllık köklü geçmişe sahip Grundig ile beyaz eşyada 22 ülkede faaliyet gösterdiklerini anımsatan Bulgurlu, “Bu segmentteki satış gelirlerimizi geçen yıl yüzde 50 artırdık, bu yıl daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıda Grundig'in "Sürdürülebilir Ev 2.0" temasını anlatan Bulgurlu, Grundig'in sadece tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan değil, giderek azalan doğal kaynakları korumak için de ileri teknoloji geliştirmeyi benimsemiş bir marka olduğunu dile getirdi.

Bulgurlu, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için tüketicilerin evlerinde, şirketlerin iş modellerinde sorumluluk alması gerektiğini, sürdürülebilir bir dünya hedefi için ilk adımın evde atılmasının zorunluluğuna inandıklarını ifade etti.

Yarının dijital dünyasına bugünden hazırlıklı olduklarını vurgulayan Bulgurlu, "Ev teknolojilerinin geleceğini şimdiden kurguluyoruz. Nesnelerin interneti (IoT) evleri ve tüketicilerin günlük yaşamını dönüştürüyor. Akıllı teknolojiler zaman ve enerji tasarrufu yapmamıza yardımcı oluyor. Premium markamız Grundig, cihazlar arasındaki bağlantıların ve sürdürülebilir teknolojik ürünlerin öne çıkacağı, geleceğin evlerini şimdiden tasarlıyor." diye konuştu.

-"ÖTV indiriminde sürenin uzatılması tüketici için faydalı olur"

Hakan Bulgurlu, konuşmasından sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Beyaz eşyada ÖTV indirimi ile ilgili bir soru üzerine Bulgurlu, ÖTV'nin etkisinin son derece önemli olduğunu, bu önlem sayesinde pazarın Türkiye'de yüzde 10 büyümesini öngördüklerini söyledi.

ÖTV indiriminde sürenin uzatılmasının hem kendileri hem de tüketici için faydalı olacağını aktaran Bulgurlu, "Devam etmediği takdirde son çeyrekte bir miktar küçülme olsa bile, yıl içerisinde toplam da beyaz eşya pazarının yüzde 10 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Bulgurlu, Türkiye'de demografinin son derece genç olduğuna işaret ederek, gelecek dönemde ÖTV etkisinden bağımsız olarak beyaz eşya pazarında büyümenin olacağını öngördüklerini dile getirdi.

Pakistan'da geçen yıl yatırım yaptıklarını anımsatan Bulgurlu, Hindistan'da kalabalık nüfusa rağmen buzdolabı penetrasyonunun yüzde 22, çamaşır makinası penetrasyonunun ise yüzde 9 olduğuna dikkati çekerek, bu pazarların kendileri için büyük fırsatlar barındırdığının altını çizdi.

Bulgurlu, Asya Pasifik pazarının da önemine işaret ederek, Tayland'daki fabrikanın açılışını geçen yıl yaptıklarını, bu yıl 100 bin, gelecek yıl ise 300 bin adetlik üretim beklediklerini vurguladı.

Kuzey Amerika pazarının da kendilerinin öncelikli pazarlarından birisi olduğu bilgisini veren Bulgurlu, "Amerika pazarına doğu yakasından başladık, ama zaman içerisinde istikrarlı bir strateji ile Amerika içerisinde büyümemizi sürdüreceğiz. Amerika lojistik olarak servis vermesi çok zor bir yer. Ama bizim kültürümüzde kaliteli servis ve tüketici hizmetleri önemli. Dolayısıyla Amerika'daki büyümemizi bunun üzerine bina etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

-"Eşim inanılmaz şikayetçi, çünkü 6 ayda bir ürünler değişiyor"

Bulgurlu, toplantıda satın alma fırsatlarını çok yakından takip ettiklerini de söyledi.

Hindistan'da Voltas ile kuracakları fabrikanın toplam yatırım tutarının 100 milyon dolar civarında olacağını belirten Bulgurlu, bu ülkede buzdolabı pazarında orta vadede çift haneli pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bulgurlu, EBİTDA karlılıklarını korumayı hedeflediklerine işaret ederek, "Büyümeyi aynı karlılığı koruyarak yapacağız. İddiamız bu. Bugüne kadar başardık, bugünden sonra da başarabileceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

"Satışların maliyetinde yüzde 35 artış var. Finansman giderlerinin baskısını görüyoruz. Önümüzdeki çeyreklerde giderlerdeki baskının azalmasını bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Bulgurlu, "Artan malzeme maliyetlerinin çok büyük etkisi var. Diğer taraftan kurlardaki oynamalar. İngiltere bizim işimizin yüzde 10'u. Poundun değer kaybetmesi, avronun bir miktar dolara karşı değer kaybediyor olması, bizim karlılığımızı bir miktar etkiledi. Ama uzun vadede yüzde 11 EBİTDA'yı koruyabileceğimizi öngörüyoruz." yanıtını verdi.

Bulgurlu, evinde Arçelik ürünlerini kullandığı belirterek, "Yeni çıkan ne varsa parasını verip satın alıyoruz. Evde kullanıyoruz. Çünkü kendi yaptığımız şeyi kendimiz kullanmazsak gerçekte nasıl olduğunu anlamak çok zor olur. Eşim inanılmaz şikayetçi, çünkü 6 ayda bir ürünler değişiyor. Tam ürünü kullanmayı öğreniyor, yeni ürün geliyor. Onun için sürekli fırça yiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Fuarda etin tazeliğini takip eden FreshMeter teknolojisi de sergileniyor"

Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü Can Dinçer ise Grundig'te öne çıkan yenilikler hakkında bilgi verdi.

Grundig markasının teknoloji, tasarım ve sosyal sorumluluğu işin kalbine koyduğunu belirten Dinçer, bu yıl IFA'da akıllı ev teknolojisi HomeWhiz, Sanal Kullanıcı Deneyimi Teknolojisi VUX ve sürdürülebilir çevre dostu teknolojilerle tasarlanan ürünleri sergilediklerini kaydetti.

Dinçer, evin her yerindeki bağlı aletlerle senkronize olan HomeWhiz'in bulaşık, çamaşır makineleri, fırınlar ve ankastre ocak/davlumbazların yanı sıra ev otomasyonu, eğlence ile sağlıklı yaşam ürünleriyle de uyumlu şekilde çalıştığını dile getirdi.

Mermer İndüksiyonlu Ocak ile entegre VUX'un (Sanal Kullanıcı Deneyimi) kullanıcılarına tek bir panelden kontrol imkanı sunarak geleceğin mutfak deneyimini yaşattığını aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"30" ankastre fırın Gourmet Chef ile profesyonel aşçıyı mutfağınıza getiriyoruz. Bu yıl fuarda sergilenen buzdolaplarında etin tazeliğini takip eden FreshMeter teknolojisi, hareketli kamera aracılığıyla yiyeceklerin bozulacağı zamanı haber veren Otomatik Gıda Takibi Teknolojisi, gıda israfına karşı tüketiciyi uyarıyor. Grundig'in geri dönüştürülmüş plastik şişelerden ürettiği PET Tamburlu çamaşır makineleri, 1 kilo çamaşırı 120 dakikada giyime hazır hale getiren InstantWear çamaşır makineleri enerji tasarruf sağlarken, inovatif Airtouch teknolojisiyle 'kurutma yapılmaz' etiketi bulanan çamaşırlarınızı da kurutabiliyorsunuz.

Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen elektrik süpürgesiyle, doğayı koruyup enerji tasarrufu sağlıyorsunuz. Ailelere eğlencenin kapılarını açan Oled TV ve ses sistemi, Soundbox Bluetooth hoparlör ailesi, nostaljik tasarımı modern çizgilerle yeniden yorumlayarak altın orana ulaşan Golden Radio ve dünyanın en sessiz saç kurutma makinesi sergileyeceğimiz yenilikçi ürünler arasında yer alıyor."

BERLİN (AA)