Beyaz eşya üretimi 5 yılda yüzde 30 arttı

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM/CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'de beyaz eşya üretimi son 5 yılda yüzde 30 artışla 28,4 milyon adete ulaştı. Sektörde ihracat yüzde 13,6 artarak 20 milyon 240 bin 904 adete yükseldi. Söz konusu dönemde beyaz eşya ihracatından elde edilen gelir ise yüzde 5,7 artışla 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, fırın ve ocak ihracatı geçen yıl 2013'e göre yüzde 13,6 artarak 20 milyon 240 bin 904 adete yükseldi.

Söz konusu ürünlerin ihracatından elde edilen gelir aynı dönemde yüzde 5,7 artışla 3,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ürün grupları bazında bakıldığında en fazla ihracat, 6 milyon 55 bin 338 adetle çamaşır makinesi ve kurutucularda gerçekleşti. Bunu, 5 milyon 747 bin 29 adetle buzdolabı ve derin dondurucular, 5 milyon 629 bin 274 adetle fırın ve ocaklar izledi.

Öte yandan buzdolabı ve derin dondurucu ihracatı 1,3 milyar doları aşarak en fazla gelir getiren beyaz eşya grubu oldu. Bunu, 1,2 milyar dolarlık ihracatla çamaşır makineleri ve kurutucular, 449 milyon dolarlık ihracatla bulaşık makineleri takip etti.

- "İhracatta büyüme öngörümüz yüzde 6,4"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın grubunda 12,1 milyon adet ürün satıldığını belirterek, "İhracattaki büyüme pozitif görülüyor, bu yıl için ihracatta büyüme öngörümüz olan yüzde 6,4 rakamını yakalayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, beyaz eşyada 100'den fazla ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayarak, toplam ihracatın yüzde 73'ünü Avrupa'nın, yüzde 14'ünü Asya'nın, yüzde 7'sini Afrika'nın, yüzde 5'ini ABD'nin, yüzde 2'sini ise Okyanusya'nın teşkil ettiğini aktardı.

Satılan beyaz eşyaların yüzde 95'inin Türkiye'de üretildiğine dikkati çeken Güler, sektörün net ihracat fazlası verdiğini ve cari açığın düşürülmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Güler, Türkiye'de beyaz eşya üretiminin son 5 yılda yüzde 30 artışla 21,9 milyon adetten 28,4 milyon adete yükseldiğine işaret ederek, aynı dönem itibarıyla iç satışın yüzde 25 artışla 8,5 milyon adet olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ürün grupları bazında bakıldığında en fazla üretimin 8,3 milyon adetle çamaşır makinesinde gerçekleştiği bilgisini veren Güler, bunu 7,4 milyon adetle çamaşır makinesi, 5,3 milyon adetle fırın, 4,5 milyon adetle bulaşık makinesi, 1,6 milyon adetle kurutucu ve 1,3 milyon adetle derin dondurucu üretiminin izlediğini ifade etti.

Beyaz eşya sektöründe 2013'te 1,1 milyon adet olarak gerçekleştirilen ithalatın 2017'de de aynı seviyede olduğunu bildiren Güler, buna karşılık ihracattaki yükselişin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

TÜİK verilerine göre 2013 ve 2017 itibarıyla miktar ve değer bazında beyaz eşya ihracat verileri şöyle:

2013 2017 Adet DolarAdet Dolar Buzdolabı-Derin Dondurucu7.225.799 1.460.394.0525.747.029 1.309.799.498 Çamaşır Makinesi-Kurutucu4.375.230 975.870.7536.055.338 1.279.771.349 Bulaşık Makinesi

2.002.684





406.210.606

2.809.263





449.106.219 Fırın-ocak4.209.812 312.076.834

5.629.274

294.371.986 Toplam17.813.525 3.154.552.24520.240.904 3.333.049.052



