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Beyaz Et sektörü buluşuyor

İstanbul Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor toplantılarında bu ay Beyaz Et sektörü masaya yatırılıyor.

Beyaz Et sektörü buluşuyor

İstanbul Ticaret Borsası önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu desteği ile düzenlenen Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor toplantılarında bu ay Beyaz Et sektörü konuşulacak. İhracatta yaşanılan güncel gelişmeler, Avrupa pazarına yönelik çalışmalar, iç pazarın durumu ve daha bir çok konunun konuşulacağı toplantının moderatörü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak olacak. Açılışını İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap'ın yapacağı toplantının konuşmacıları ise BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof.Dr.Pınar Saçaklı, Seval Gıda A.Ş. Yük.Gıda Müh.Cahit Düzdemir ve İSTİB Kümes Hayvanları ve Beyaz Et Ticareti Komite Başkanı Ali Rıza Yıldız olacak.

Online yapılacak toplantıya ilgi duyan herkes soru ve yorumları ile katılabilecek.

Tarih: 15 Aralık Perşembe

Saat: 14:30

Yer: Online toplantı

Link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5pmQs134T4WUJNHToZvW5Q

Bilgi için https://istibakademi.com/Home/UyeEgitimDetay/1628 ya da info@guvenilirurunplatformu.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenilir ürün PlatformuBesdbirBeyaz EtİSTİB
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