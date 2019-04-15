Beyaz ete zam geldi!

Kırmızı ete göre daha uygun olan fiyatı nedeniyle büyük talep gören beyaz ette, nisan ayı başı itibariyle fiyat artışına gidildi.



Zam sonrası 9-9.5 liraya satılan bütün piliç 12.5-13 liraya, 18 liraya satılan piliç 23 liraya, 9 liraya satılan piliç but 12.5 liraya, kanat ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.



Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca, zam kararının gerisinde, artan maliyetlerin olduğuna işaret etti.



Sektör olarak son 6-8 aylık dönemde zarar ettiklerini savunan Koca, "Domatesin 10 lira olduğu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olması çok da yüksek değil" yorumunda bulundu. Koca, dünya genelinde de piliç eti fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna işaret etti.