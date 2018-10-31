"Beyaz şapkalı hacker"lar yarıştı

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, siber güvenlik konusundaki çalışmalara ilişkin, "Üzerinde oynanan değil, oyuncu olan, bu alanda hem savunma hem hücumu becerebilen bir ülke olmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin siber güvenlik alanında yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından organize edilen CTF Bayrağı Yakala Yarışması bu yıl 4'üncü kez düzenlendi.

STM Genel Müdürü Murat İkinci, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmayı gençlerin siber güvenliğe ilgisini artırmak, bu alandaki toplumsal farkındalığı yükseltmek için gerçekleştirdiklerini söyledi. İkinci, her yıl giderek artan katılımın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de siber güvenliğin herkes tarafından konuşulan, devletler düzeyinde ele alınan, savunma anlamında özel birliklerin kurulduğu, üniversitelerin araştırma konularının başında gelen bir alan olduğunu vurguladı.

Siber güvenlik kavramının öneminin giderek arttığına işaret eden Demir, nesnelerin internetiyle birbirleriyle konuşan, karar verip uygulamaya geçen sistemlerin güvenliğinin bu alandaki ihtiyaçları büyüteceğini dile getirdi. Demir, "Siber güvenlik alanında, bu ortamlarda gerekli tedbirleri alamayan ulusların başkalarının avı olacağını, manipülasyona maruz kalacağını unutmamak gerekiyor." diye konuştu.

- "Hem savunma hem hücum" stratejisi

Yazılımların yanı sıra donanım bazında da büyük bir dışa bağımlılık olduğuna, bunun aynı zamanda güvenlik sorunları barındırdığına dikkati çeken Demir, bu alandaki boşluğu doldurmak için de çeşitli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verirken, başta güvenlik kurumları olmak üzere siber güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetin de sürdüğünü anlattı.

Yarışmada yakalanan süreklilik ve artan katılımdan memnuniyet duyduklarını belirten Demir, Başkanlık olarak bu ve benzeri çabaları desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

İsmail Demir, şunları kaydetti:

"Üzerinde oynanan değil, oyuncu olan, bu alanda hem savunma hem hücumu becerebilen bir ülke olmamız gerekiyor. Ülkemizin ne kadar saldırılara maruz kaldığını, üzerinde nasıl oyun oynandığını görüyoruz. Ülkemizi savunmasız, oyun oynanan bir alan olmaktan çıkartıp, hem savunması güçlü hem 'Bunlara bulaşmak beladır.' şeklinde değerlendirilen bir yapıyı oluşturmalıyız."

- "Beyaz şapkalı hacker"ların rekabeti

CTF Bayrağı Yakala Siber Güvenlik Yarışması'nın finaline 50 takım katıldı.

Final yarışmasına katılan ekipler, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda birinci olan beyaz şapkalı hacker takımına 20 bin lira, ikinci takıma 15 bin lira ve üçüncü takıma 10 bin lira para ödülü verilecek.