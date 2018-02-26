"Beyaz Saray'da, Vatikan'da, Lahey'de Türk mermeri"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, yaklaşık 20 milyar dolar olan dünya doğal taş ticaretinden daha fazla pay almak istediklerini, ihracat rakamını 2 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir program kapsamında Bilecik'e gelen Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda çeşitte yüksek kalitede mermeri bünyesinde bulunduran Türkiye'nin çok daha fazla nitelikli projelerde yer alması ve hedeflerini her zaman yüksek tutması gerektiğini vurguladı.

Dünyadaki doğal taş rezervlerinin yüzde 33'ünün Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Dinçer, "Dolayısıyla çok önemli bir ülkeyiz, doğal taşda, mermerde. Bizler bu oranı ihracat rakamlarımıza da yansıtmak zorundayız. Dünya doğal taş ticareti yaklaşık 20 milyar dolar. Biz bundan 2 milyar dolarla yüzde 10 pay alıyoruz. Aslında rezervlerimizle orantılı olarak bakarsanız 6 milyar dolar ihracat yapmamız gerekiyor ki hedefimiz de bu rakamı yakalamak." dedi.

Türkiye'nin 400 çeşit mermeri bulunduğunu dile getiren Dinçer, "Beyaz Saray'da kullanılan 'Elazığ vişne' mermeri, Venedik'te katedrallerde ve Hollanda'daki Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesinde 'Marmara Adası' mermeri gibi Vatikan'da, dünyanın birçok önemli projesinde bizim mermerimiz var. Bunu daha da artırmak zorundayız." diye konuştu.

- "Çin'in blok mermer ihtiyacının yüzde 56'sı Türkiye'den karşılanıyor"

Çin'in blok mermer ihtiyacının yüzde 56'sını Türkiye'nin karşıladığını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir oran, çok iyi bir oran, biz bunu korumak zorundayız. Hatta artırmak zorundayız. Hindistan'a baktığımızda yüzde 29'luk kısmını Türkiye olarak karşılıyoruz ama İtalya yüzde 49'unu karşılıyor. Demek ki bizim İtalyanlardan geri kaldığımız bir nokta var Hindistan pazarında. Burası da önemli bir pazar bizim için. Kore, Meksika, Brezilya ve Malezya gibi ülkelerde biz gerideyiz. Ancak bizim rakiplerimiz İtalya, İspanya ve Çin gibi ülkeler, buralarda bizden öndeler. Biz de buraları hedef pazar olarak belirledik. Bu pazarlara ikili görüşmelerle, bire bir satış teknikleriyle, oradaki fuarlara katılımla bu ülkelerdeki satışımızı 2018'de mutlaka artıracağız."

ABD pazarında İtalyanların yüzde 31'lik pay aldığını ifade eden Dinçer, Türkiye'nin yüzde 26'da kaldığını aradaki yüzde 5'lik farkı kapatmak zorunda olduklarını söyledi.



