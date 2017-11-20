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Beyaz Saray'dan vergi reformunda taviz

- Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mulvaney: - "Vergi tasarısıyla Obamacare'in bir bölümünü iptal edebilirsek ve bu tasarı Kongre'den geçebilirse mükemmel olur. Ancak eğer bu madde başarabileceğimiz en iyi vergi reformuna ayak bağı olursa, o zaman çıkarılmasını kabul ederiz"

Beyaz Saray'dan vergi reformunda taviz

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, zorunlu sağlık sigortasının iptal edilmesine yönelik maddenin vergi reformu tasarısından çıkarılmasına açık olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, CNN'e verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformunu federal sağlık sigortası zorunluluğunu kaldırılmasa bile onaylayacağına işaret etti.

Mulvaney, ABD Senatosu'nda hazırlanan yasa tasarısına eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortası yasasını (Obamacare) ilgilendiren maddenin eklenmesine ilişkin, "Beyaz Saray'ın Obamacare'i iptal etme ve değiştirme konusundaki tutumuna yönelik hiçbir şüphe olduğunu sanmıyorum. Bunu kesinlikle gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Buna karşın, söz konusu maddenin "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" başlıklı tasarının Kongre'den geçmesine engel yaratması durumunda çıkarılmasını kabul edeceklerini bildiren Mulvaney, "Vergi tasarısıyla Obamacare'in bir bölümünü iptal edebilirsek ve bu tasarı Kongre'den geçebilirse mükemmel olur. Ancak eğer bu madde başarabileceğimiz en iyi vergi reformuna ayak bağı olursa, o zaman çıkarılmasını kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

Mulvaney'in açıklamalarını, Maine eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Susan Collins'in vergi tasarısına yönelik yorumlarını izledi. Zorunlu sağlık sigortasının iptaline yönelik maddenin vergi önergesine eklenmesinin büyük hata olduğunu belirten Collins, "Bu sağlık sigortası maliyetini artırarak orta sınıfın yararlanacağı vergi indirimlerini sıfırlayabilir." değerlendirmesini yapmıştı.

Collins, başta sağlık sigortasına yönelik madde olmak üzere bazı maddelerin değişmesi gerektiğini söyleyerek tasarıya bu haliyle destek vermeyeceği sinyalini vermişti.

Cumhuriyetçi Wisconsin Senatörü Ron Johnson da geçen hafta vergi reformuna karşı olduğunu açıklamıştı.

ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyeden 52'sine sahip Cumhuriyetçilerin, yasa tasarısını onaylamak için en az 50 oya ihtiyacı bulunuyor. Mevcut durum itibarıyla iki senatörün karşı çıktığını açıklaması, vergi tasarısının Senato'dan geçmesinin kolay olmayacağına işaret ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi ise aynı ismi taşımasına karşın bazı önemli farklılıklar içeren başka bir vergi tasarısını geçen hafta onaylamıştı. Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarı, Obamacare'in zorunlu sağlık sigortası uygulamasına yönelik herhangi bir madde içermiyor.

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ABD Vergi ReformuBeyaz Saray Bütçe Ve Yönetim OfisiObamacare
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