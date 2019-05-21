Beyaz sneaker trendi, tüm seçenekleriyle Boyner'de

İSTANBUL (AA) - Boyner, sevilen markaların beyaz sneaker koleksiyonlarını müşterilerin beğenisine sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, günlük hayatında rahatlıktan ödün vermeden şık bir görünüme sahip olmak isteyenlerin tercihi beyaz sneaker'lar, bu sezonda da modanın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Spor giyimin en zengin seçenekli destinasyonu Boyner, sevilen markaların beyaz sneaker koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Farklı kombinlerin tamamlayıcısı beyaz sneaker'lar, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden moda sahnesinde öne çıkıyor. Erkeklerin spor giyimle beraber takım elbise ile de kullandığı, kadınların ise jean, elbise ve eteklerin altına giydiği beyaz sneaker'lar ofiste ya da sokakta hayata pratiklik, konfor ve şıklık katıyor.

Boyner, kadın, erkek ve çocuklar için sevilen markaların zengin beyaz sneaker koleksiyonlarından yüzlerce seçeneği bir araya getiriyor.

Beyaz sneaker akımını başlatan Adidas Stan Smith'ten klasik bez modeli ile gönüllere taht kuran Converse'e, sokak kültüründen ilham alarak tasarladığı ayakkabıları ile "cool" gençlerin gözdesi olan Vans'tan ikonik timsah logolu Lacoste'a, Nike'tan, Reebok ve Limon Company'e markaların yeni sezon beyaz sneaker koleksiyonları Boyner mağazalarında ve www.boyner.com.tr'de müşterilerle buluşuyor.

Yeni sezon koleksiyonlarını ayrıcalıklı fırsatlarla sunan Boyner, keyifli bir alışveriş deneyimi için moda severleri mağazalarına davet ediyor.