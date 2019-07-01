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Beymen Club Forum Bornova açıldı

- Martta İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora, mayısta Mersin Forum'da mağaza açılışları gerçekleştiren Beymen Club, yeni mağazasını İzmir Forum Bornova AVM'de hizmete sundu

Beymen Club Forum Bornova açıldı
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İSTANBUL (AA) - Beymen Club, İzmir Forum Bornova AVM'de müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, doğadan, etnik zenginliklerden ve sanattan ilham alan modern, cool koleksiyonları ve casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan şirket, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor.

Martta İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora, mayısta Mersin Forum'da mağaza açılışları gerçekleştiren Beymen Club, yeni mağazasını İzmir Forum Bornova AVM'de hizmete sundu.

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan Beymen Club Forum Bornova, modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Brüt 197 metrekarelik alana sahip mağaza, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet verecek.

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Beymen Club
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