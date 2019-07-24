Beymen Club Fotoğraf Yarışması'na yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Beymen Club'ın Instagram üzerinden gerçekleştirilen "Yaz Hiç Bitmesin" temalı fotoğraf yarışması büyük ilgi görüyor.



Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'da başlayan yarışmaya #BeymenClublaYazHiçBitmesin hashtag’i ile yaklaşık 2 bin fotoğraf gönderildi.

18 yaşından büyük herkesin katılabileceği yarışmaya için gönderilen fotoğraflar, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO’su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali’den oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek.

Son katılım tarihi 18 Ağustos olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club’lardaki ekranlarda ve BEYMEN Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

Yarışmanın birincisi Beymen Club’dan 3 bin TL’lik, ikincisi 2 bin TL’lik, üçüncüsü ise bin TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek.

