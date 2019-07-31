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Beymen Club'dan yazın coşkusunu yansıtan tasarımlar

İSTANBUL (AA) - Beymen Club'ın farklı tarz ve renklerdeki çizgilerin başrolde olduğu tasarımları yazın coşkusunu yansıtıyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Beymen Club'ın sezonun hareketli tavrını yansıtan çarpıcı...

Beymen Club'dan yazın coşkusunu yansıtan tasarımlar
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İSTANBUL (AA) - Beymen Club'ın farklı tarz ve renklerdeki çizgilerin başrolde olduğu tasarımları yazın coşkusunu yansıtıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Beymen Club'ın sezonun hareketli tavrını yansıtan çarpıcı renklerdeki çizgiler ve renk bloklarına sahip tasarımları, şehirden tatile yaz stilini yenilemeye yardımcı oluyor.

Koleksiyonun favorileri arasında gökkuşağından ilham alan çizgili elbise, denizci ruhunu yansıtan çizgili keten gömlek elbiseler, siyah beyaz bomber ceket, çizgili safari kaban, renk bloklarıyla hareketlenen pilise etek ve trikolar, şerit detaylı sweatshirtler bulunuyor.


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