Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/Yaz konsepti

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda, "Olduğum Gibi", "Romantikler", "Sıkı Dostlar", "Anı Yakalayanlar", "Yan Gel Yat", "Keyfini Çıkaranlar", "Şehirden Kaçanlar" ve "24 Saat Yaşayanlar" gibi farklı kulüp konseptleriyle tasarımlarını buluşturuyor.

Beymen Club'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beymen Club Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan Beymen Club 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, modaya zamansız yaklaşım katmayı amaçladı.

"Olduğum Gibi", "Romantikler", "Sıkı Dostlar", "Anı Yakalayanlar", "Yan Gel Yat", "Keyfini Çıkaranlar", "Şehirden Kaçanlar" ve "24 Saat Yaşayanlar" gibi farklı kulüp konseptleriyle tüketiciyle buluşan Beymen Club 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, yaza farklı bir tarz katacak.

