Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin Avustralya ÇEVKO endonezya
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/Yaz konsepti

- Marka, farklı kulüp konseptleriyle tasarımlarını buluşturmaya devam ediyor

Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/Yaz konsepti
banner17

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda, "Olduğum Gibi", "Romantikler", "Sıkı Dostlar", "Anı Yakalayanlar", "Yan Gel Yat", "Keyfini Çıkaranlar", "Şehirden Kaçanlar" ve "24 Saat Yaşayanlar" gibi farklı kulüp konseptleriyle tasarımlarını buluşturuyor.

Beymen Club'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beymen Club Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan Beymen Club 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, modaya zamansız yaklaşım katmayı amaçladı.

"Olduğum Gibi", "Romantikler", "Sıkı Dostlar", "Anı Yakalayanlar", "Yan Gel Yat", "Keyfini Çıkaranlar", "Şehirden Kaçanlar" ve "24 Saat Yaşayanlar" gibi farklı kulüp konseptleriyle tüketiciyle buluşan Beymen Club 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, yaza farklı bir tarz katacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Beymen Club
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5