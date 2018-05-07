Beymen ve Beymen Club'tan annelere özel hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - Beymen ve Beymen Club, Anneler Günü'ne özel farklı hediye seçenekleri sunuyor.

Beymen'in açıklamasına göre, şirket, Anneler Günü'ne sayılı günler kala dünyaca ünlü markaların 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonlarında yer alan farklı fiyat aralıklarındaki hediye seçenekleri ile anneler için benzersiz hediye seçenekleri bulunuyor.

Beymen'lerde özel hediye seçenekleri arasında dünyaca ünlü parfüm ve mücevher markalarının ürünleri de yer alıyor.





- Beymen Club'tan annelere özel hediyeler





Beymen Club da Anneler günü kapsamında 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonunda pek çok hediye seçeneği sağlayacak.

Beymen Club Kadın 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, çiçek desenleri, üç boyutlu işlemeler, pliseler, volümlü kıvrımlar, zarif nakışlar ve renkli grafiklerle zenginleşen göz alıcı detayları ile şık ve zarif bir yaz müjdeliyor.

Beymen Club'ın yeni sezondaki gözde parçaları arasında yer alan eşofman takımlar, neşeli ve pozitif sloganlı sweatshirt ve tshirtler, desenli şehir şortları her daim şık olmak isteyen sportif anneler için uygun hediye seçenekleri arasında.

