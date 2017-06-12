Beymen'den Babalar Günü için hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - Beymen, Babalar Günü için dünyaca ünlü markaların 2017 yaz koleksiyonlarından farklı fiyat aralıklarında yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamada Beymen çatısı altında modaseverlerle buluşan Paul Smith, Dolce&Gabbana, Etro, Missoni, Herno, Luciano Barbera, Brunello Cucinelli, Fendi'nin de bulunduğu dünya markalarının en seçkin hazır giyim ve aksesuar koleksiyonları Babalar Günü'nde babasını sevindirmek isteyenlerin tercihi olacak.
Henderson, Barrett, Tod's, Church's, Santoni, Common Projects, Green George, Castaner, Bottega Veneta'nın 2017 yaz koleksiyonlarında yer alan ayakkabı ve çantalar arasından hediye seçimi yapılabilir.