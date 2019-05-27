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Beymen'den bayrama özel hediye setleri

İSTANBUL (AA) - Beymen, bayram için özel olarak hazırladığı setler ile farklı hediye alternatifleri sunuyor. Beymen'den yapılan açıklamaya göre, bayramların vazgeçilmezi farklı içerikli kolonya ve lokumlardan oluşan Beymen kolonya ve...

Beymen'den bayrama özel hediye setleri
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İSTANBUL (AA) - Beymen, bayram için özel olarak hazırladığı setler ile farklı hediye alternatifleri sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, bayramların vazgeçilmezi farklı içerikli kolonya ve lokumlardan oluşan Beymen kolonya ve lokum setleri, yeni ve özgün aromalarıyla güncellendi.

Akdeniz'in benzersiz lezzeti satsuma, baş döndüren kokusuyla bergamot, mutluluk veren tarçın, bolluk ve bereketin simgesi nar olmak üzere 4 farklı lezzetteki Beymen kolonya ve lokum setleri, şık ve göz alıcı sunumlarıyla bayram ziyaretlerinin gözdesi olacak.

Türk kahvesi ve bu lezzetli geleneğin tamamlayıcısı damla sakızlı lokumdan oluşan Beymen Türk kahvesi ve lokum seti, bayram ikramlarını zenginleştiriyor.

Fıstıklı ve bademli krokandan madlene, el yapımı spesiyal çikolatalardan çikolata kaplı fıstıklı lokumlara, portakal ve bademli çikolata hurma setlerine farklı gramaj alternatiflerindeki Beymen çikolata seçenekleri tercih edilebiliyor.

Beymen bayram hediye setlerinin yeni üyesi Beymen makaronlar da 6, 12 ve 24 adet olmak üzere 3 farklı ambalajında sunuluyor.

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