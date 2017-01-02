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Beypazarı Maden Suyu firmasına kalite ödülü

ANKARA (AA) - Beypazarı Maden Suyu firmasına, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi'nde "2016 Dünya Kalite Plaketi" verildiği bildirildi.Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, AA muhabirine yaptığı...

Beypazarı Maden Suyu firmasına kalite ödülü

ANKARA (AA) - Beypazarı Maden Suyu firmasına, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi'nde "2016 Dünya Kalite Plaketi" verildiği bildirildi.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kalite Zirvesi'nin, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden inovasyona yönelik başarıları ilke edinen kurum ve kuruluşları bir araya getirdiğini belirtti.

Sektörlerinde başarıyı yakalamış firmaların dünya pazarlarında pazar payını artırabilmek, kalite ve inovasyon konusunda deneyimlerini paylaşmak için buluşturan Dünya Kalite Zirvesi'nin beşincisinin, bu yıl St. Petersburg'da yapıldığını ifade eden Ercan, Beypazarı Maden Suyu'nun "2016 Dünya Kalite Ödülü" almaya hak kazandığını söyledi.

Ercan, ödüllerin kendileri için bir yol haritası olduğuna işaret ederek, 60. yıllarına girdikleri bu günlerde 4. kez aldıkları ödülün, doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Maden suyu yönünden zengin kaynaklara sahip Türkiye'nin elinde bulundurduğu kaynağın değerini bildiklerini ve bu nedenle başarılı olduklarını belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Maden suyu işine verdiğimiz emek, ayırdığımız ve harcadığımız bütçeden daha büyük. Firmamız saatte 300 bin şişe dolum kapasitesine sahip. Bu da şu demek; saatte 300 bin kişi bizi tercih ediyor. Beypazarı Maden Suyu'nu 18 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye, maden suyu kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor."


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Beypazarı Maden SuyuKalite ödülüNiyazi Ercan
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