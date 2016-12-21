İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesinde düzenlenen "Hasta Okulu Programı" devam ediyor.

23 Aralık 2016 Cuma günü düzenlenecek olan Hasta Okulu Programının bu ayki eğitim konusunu "Evde Yaşlı Hasta Bakımı" oluşturuyor.

Üniversitenin Dekanlık Konferans Salonunda düzenlenecek Evde Yaşlı Hasta Bakımı eğitiminde hasta yakınlarına ve vatandaşlara yönelik yaşlı ve yatağa bağlı hastalarda meydana gelecek değişiklikler ele alınacak.

Ağırlıklı olarak yaşlılarda görülen alzheimer, parkinson ve inme gibi hastalıklar konusunda bilgilendirmelerin yapılacağı programda yaşlı ve yatağa bağlı hastalarda bası yaraları, kişisel bakımları ve hastaların yapabilecekleri fiziksel egzersizler anlatılacak.

