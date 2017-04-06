Bezmialem Vakıf Üniversitesinden kursiyerlere fitoterapi sertifikası

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "Fitoterapi Sertifikalı Eğitim Programı"nı tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinin düzenlediği etkinlik kapsamındaki sertifika töreni ile Fitoterapi Uygulama Sertifikası almaya hak kazanmış 30 Uzman Hekim sertifikalarını aldı.

Etkinlikte konuşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Bezmialem Vakıf Üniversitesi, modern bilimin ışığında fitoterapiyi araştıran ve uygulayan bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamakta ve aynı zamanda Türkiye'nin ilaç, kozmetik ve gıda sanayilerinin ham maddede dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir." dedi.

Kazancıoğlu, aynı zamanda bitkisel ürünlerin yanlış kullanımıyla ilgili sorunların en aza indirgenmesinin kendileri için birincil derecede önemli olduğunu söyledi.



Bitkisel ürünlerin yanlış ve bilinçsiz kullanımının insan yaşamını tehlikeye atabildiğini belirten Kazancıoğlu, "Bu anlamda da sizlere önemli görevler düşmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda aldığınız bu eğitim ve sertifikaları önemli bir adım olarak görmekteyim." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin, zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu belirten Kazancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dönem dönem fitoterapinin önemini yadsımak gibi büyük yanlışlıklara düşülmüştür. Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak bilimsel camiada bu kanıyı kırmayı ve bilimsel çalışmalar çerçevesinde bitkisel ürünlerin tedaviye olan katkılarını artırmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle fitoterapi merkezimiz ülkemizde ihtiyacı fazla olan bitkisel ürünlerin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve ruhsatlandırması konusunda uzman desteği sağlamaktadır. Sizler de bu desteği veren birer sağlık profesyonelleri olarak topluma ve bilime büyük bir katkı sunacağınızdan kuşkunuz olmasın. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat çerçevesinde başlayan kurs kapsamında 30 hekimimiz sertifika almaya hak kazandı. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, meslek hayatınız boyunca başarılar diliyorum."

Kazancıoğlu, "Biz de büyüklerimizden bir takım bitkilerin bizler için faydalı olduğunu biliyoruz. Midemiz ağrıdığında nane limon kaynatıyoruz. Bu bir gelenek aynı zamanda." diye konuştu.

Fitoterapi işini daha düzgün yapabilecek, güvenilir hekimlerin ilk sertifikalarını aldığını belirten Kazancıoğlu, 30 kişinin sertifika aldığını, hedeflerinin her sene bu programı en az bir kere yapmak olduğunu kaydetti.