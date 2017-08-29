Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi

OSMANİYE/MERSİN (AA) - Mersin ve Osmaniye'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak ve satır satışı yapan esnafın işleri yoğunlaştı.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kurbanlık almak için hayvan pazarlarını dolaşırken, bir yandan da bıçak ve satır gibi aletleri tedarik etmeye çalışıyor.

Bayram hazırlıkları nedeniyle çarşılarda yaşanan hareketlilik, Osmaniye’de 81 yıldır bıçakçılık yapan Umuş ailesinin iş yerinde de gözleniyor.

Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi 29 yaşındaki Ali Umuş, dededen kalma mesleğini en iyi şekilde yapmanın mücadelesini verdiğini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun çalışma içerisine girdiklerini belirten Umuş, siparişleri yetiştirebilmek için personel takviyesi yaptıklarını ifade etti.

Mesleğin dededen kalma olması nedeniyle sorumluluğunun büyük olduğunu aktaran Umuş, "İyi bir bıçak alabilmek için öncelikle malzemenin iyi bir ustanın elinden geçmesi gerekiyor. Bıçağın ağzının iyi açılması şart. İşinizi eksik yaptığınızda kaliteli bıçak elde edemezsiniz. Müşteri memnuniyeti bizim önceliğimizdir." dedi.

Satışların şu an iyi olduğunu ancak arife günü daha da artmasını beklediklerini belirten Umuş, iyi bir bıçağın 15-20 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde de bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Kimi vatandaş yeni bıçak alırken, kimisi de biletmek için dükkanların yolunu tutuyor.

Bugünlerde işlerin hareketlenmesinden memnun olan esnaf da var gücüyle çalışıyor.

Ustalar, vatandaşlara kurban kesiminde kullanılacak bıçakla ilgili tavsiyelerde bulunurken, hayvanın eziyet çekmemesi için bıçak seçimine önem verilmesi uyarısı yapıyor.