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Big Bang finalistleri belli oldu

- İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge"da, binlerce başvuru arasından seçilen ve finale çıkan 26 girişim belli oldu

Big Bang finalistleri belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Avrupa’nın en iyi ikinci, dünyanın ise üçüncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge"da bu yılın finalistleri belli oldu.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İTÜ Arı Teknokent bünyesinde kurulan İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge"a geri sayım başladı.

Binlerce başvuru arasından seçilen ve finale çıkan 26 girişim belli oldu.

Girişimcilik ekosisteminin odak noktası Big Bang'de, bu yıl 7'nci kez birbirinden iddialı girişimciler yatırımcı ve kurumsal şirketlerin karşısına çıkacak. Geçen yıl Big Bang'de girişimcilere, 17 milyon TL'yi aşan bir kaynak ulaştırılmıştı.

Bu yıl da İTÜ Çekirdek’in yeni paydaşları ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile yine büyük bir kaynağın girişimcilerle buluşturulması amaçlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Big BangİTÜ ARI Teknokent
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