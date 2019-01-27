Biga'nın tarhanasını restoran zincirine satıyorlar

ÇANAKKALE (AA) - SERTEN AKKAYA - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kooperatif ortağı kadınlar, bölgenin meşhur domatesinin yanı sıra biber ve süt de katarak ürettikleri tarhanayı bir restoran zincirine satıyor.

İlçede bir grup kadın tarafından 2005 yılında kurulan Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (BİKAD), ağırlıklı olarak eğitim ve gıda sektöründe faaliyet gösteriyor.

Üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önem veren kooperatif yönetimi, aşçılık başta olmak üzere eğitimler düzenliyor. Eğitimlere katılan kadınlar, tarhana, mantı, kuskus, erişte gibi gıda maddeleri üretip haftanın bir günü pazarda satıyor.

Bigalı kadınların, özellikle meşhur Çanakkale domatesi ve bölgede yetişen biberi sütle yoğurup ürettiği tarhana ilgi görüyor.

Yurt içinde çok sayıda şubesi bulunan bir restoran zinciriyle anlaşma yapan kooperatif, bu firmaya geçen yıl nisan ayından bu yana 3 ton tarhana sattı.

- "Sadece para kazandırmayı hedefleyen bir kooperatif değiliz"

Kooperatif Başkanı Ayfer Baykal, AA muhabirine, BİKAD'ın 14 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Baykal, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfından (KEDV) yaklaşık 5 yıldır teknik ve eğitim desteği aldıklarını belirtti.

Biga Kadın ve Çocuk Merkezi'nde okul öncesi erken çocukluk eğitimi verdiklerini dile getiren Baykal, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Kadınlara sadece para kazandırmayı amaçlayan bir kuruluş olmadıklarını vurgulayan Baykal, "Liderlik, finans okur yazarlığı, girişimcilik, politik katılım, demokratik yönetişim, yerel örgütlenme gibi rutin eğitim programlarımız var. Kooperatif ortaklarına vasıf ve beceri kazandırdık. Hijyen, aşçılık, bilgisayar gibi eğitimler aldılar." dedi.

Kooperatifin 33 ortağının atölyede mantı, tarhana, erişte, kuskus gibi gıda ürünleri yaparak bunları haftanın bir günü kapalı pazar yerinde soğuk ve sıcak olarak sattıklarını aktaran Baykal, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizden tarhanayı restoran zincirine nisan ayından bu yana pazarlıyoruz. Bugüne kadar 3 ton tarhana sevkiyatımız gerçekleşti. Ürünlerimizin tercih ediliyor olması bizi inanılmaz mutlu etti. Önemli bir pazara bizim de dahil olmamız, ürünlerimizin tercih edilmesi kooperatifimizi ekonomik anlamda mutlu ettiği gibi gururlandırdı. Ürünlerimizin üretim izni olması, kadınların üretiyor olması, geleneksel lezzet olması, tarhananın bir hikayesinin olması tercih sebebiydi. Ninelerimizden öğrendiğimiz tarhana; Çanakkale domatesi ve biberi, yöremizin sütüyle yoğrulduğunda güzel bir lezzet ortaya çıkıyor."

Atölyede çalışan BİKAD ortakları da Bigalı kadınlar olarak bu organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.