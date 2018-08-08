BİGG başvuruları TİM-TEB Girişim Evleri'nden yapılabiliyor

İSTANBUL (AA) - TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 30 uygulayıcı kuruluştan biri olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), TİM-TEB Girişim Evleri'nde hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin BiGG Programına başvurularını 10 Ağustos'a kadar almaya devam edecek.

TEB'in açıklamasına göre, banka, girişim bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında 2015'ten bu yana TİM-TEB Girişim Evleri'nde hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilere destek sağlayan ve uygulayıcı kuruluşlar arasında tek banka olan TEB, girişimcilerin programa başvurularını kabul etmeye devam ediyor.

Banka, 2015'te programın ilk döneminde desteklediği 15 girişimcinin 150'şer bin liralık hibelere ulaşmasını sağlarken, 2017'de toplam bin 400 başvuru aldı. Geçen yılın ilk döneminde TEB'in program kapsamında TÜBİTAK'a ilettiği 30 iş planından 16'sı destek almaya hak kazanırken, ikinci dönemde ilettiği 43 iş planından 24'ünün girişimcisine 150 bin liralık devlet desteği alma olanağı sağladı.

Geçen yıl BiGG kapsamında en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan ikinci kurum olan TEB, TİM-TEB Girişim Evleri'ndeki girişimcilerin toplamda 8 milyon 250 bin liralık hibeden yararlanmasına olanak verdi.







- "Program kapsamında girişimcilere destek veren tek bankayız"





Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, girişim bankacılığı ile beş yıldan bu yana girişimcilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için farklı programlar geliştirdiklerini ve Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Boz, "Desteğimizi sadece finansman ile sınırlamıyor, Ataşehir'de açtığımız TİM-TEB Girişim Evi'nde ve Türkiye'nin pek çok noktasında faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, müşteri bulunmasından yatırımcılara sunulmasına kadar her aşamada ücretsiz destek sunuyor; eğitim, danışmanlık ve mentorluk sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ekosistemin farklı alanlarında pek çok önemli partnerle ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Boz, iki yıldır TÜBİTAK'ın BiGG Programı'nda girişimcilere destek veren tek banka olarak yer almaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Boz, "Geçen yıl BiGG Programı kapsamında en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan ikinci kurum olma başarısını gösterdik. Bu başarıyla iki yıl daha uygulayıcı kuruluş olma hakkı elde ettik. Program kapsamında genç girişimcilerimize farklı teknolojik alanlarda dikey mentorluklara ek olarak, iş süreçlerine dair birçok konuda destek veriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.



