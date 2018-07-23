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Bilecik'e yatırım

- Elektrikli küçük ev aletleri üreten bir firma, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yatırım yapacak

Bilecik'e yatırım

BİLECİK (AA) - Elektrikli küçük ev aletleri alanında üretim yapan bir firma, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ne (PORSAB) Sinbo firması tarafından yapılacak fabrika için Kaymakam Bayram Sağır, Belediye Başkan Vekili Mayir Küçük, PORSAB Bölge Müdürü Muammer Yıldırım, Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve şirketin genel müdürü Oğuz Özyiğit'in katılımıyla 312 dönümlük arsa tahsis sözleşmesi yapıldı.

Kaymakam Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazaryeri ilçesine böylesine büyük bir yatırımın gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yıllardır istihdam sıkıntısı yüzünden devamlı göç veren ilçenin, yapılacak bu tesisle büyüyeceğini ifade eden Sağır, "Yüzde 100 yerli yatırımla dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Sinbo, bundan sonra Pazaryeri'nden dünyaya açılacaktır. Ekonomik yönden ilçe halkının kalkınmasına öncülük yapacak olan bu tesisin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Demir de Sinbo'nun bu toprakların geleneksel değerlerini, evrensel değerlerle bütünleştirmeyi başarmış, dinamik bir marka olduğunu belirtti.

Demir, çevre dostu üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "2012 yılında dahil olduğumuz Turquality destek programı ile bugün yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapan bir marka haline geldik. Hedefimiz, markamızla dünyanın en büyük tedarikçisi olmaktır. Amacımız, kalıcı istihdamlar sağlamaktır. İnşallah tesisimiz faaliyete geçtiğinde Pazaryeri ilçesinden tüm dünya ülkelerine açılacağız." ifadelerini kullandı.

Heyet, daha sonra fabrika arazisinde inceleme yaptı.

İnşaatına kısa süre sonra başlanacak fabrikada, ilk etapta 500-600 kişinin istihdam edileceği, tam olarak faaliyete geçtiğinde ise 3 bin kişinin işe alınacağı belirtildi.

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