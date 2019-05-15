Bilecik'ten 40 ülkeye hibrit tohum gönderiyorlar

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Söğüt ilçesinde fidecilikle uğraşan ve yüksek maliyetten kurtulmak için 10 yıl önce hibrit tohum üretimine başlayan firma, bugün 40 ülkeye ihracat yapıyor.

Üretim tesisleri bünyesinde yaptığı yatırımlarla doku kültürü, biyoteknoloji ve genetik laboratuvarını faaliyete geçirerek ithalatını sınırlandıran şirket, İsrail, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek, Moldova, Gürcistan, İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Cezayir'in de aralarında olduğu 40 ülkeye direkt ürün gönderiyor.

Patlıcan, salatalık, biber gibi onlarca ürün, 30 dönüm kapalı alanda 6 Ar-Ge mühendisinin gözetiminde yetiştiriliyor. Özellikle son aylarda "pembe domates" için Balkanlar ve Rusya'dan çok sayıda talep geliyor.

Şirketin ortaklarından Serdar Dikmen, AA muhabirine,1994 yılında kurulan firmanın fide üretiminde belirli bir noktaya geldiğini söyledi.

İlk yıllarda çiftçilere tarımsal ürünler pazarlamak üzere tedarikçi olarak hizmet verdiklerini aktaran Dikmen, "Bu ürünlerin fiyatlarının yükselmesine sebep olan, hepimizin bildiği gibi bir hibrit tohum gerçeğiyle karşılaştık. Bu şekilde çalışmayı sürdürürken 10 yıl önce aldığımız kararla kendi yerli tohum çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz çeşitleri Tarım ve Orman Bakanlığınca tescillendikten sonra piyasaya arz ediyoruz." dedi.

Dikmen, yurt içi satışlarının yanı sıra özellikle katıldıkları fuarlarla yabancı çiftçilere hizmet verdiklerini dile getirdi.

Balkanlar, Rusya ve Kuzey Afrika ülkelerine pek çok çeşit gönderdikleri bilgisini paylaşan Dikmen, şöyle devam etti:

"İsrail, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek, Moldova, Gürcistan, İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Cezayir gibi ülkelere direkt olarak bağlantılarımızla denemeler kurmaktayız. Son derece olumlu gidiyor ve satışlarımız oluyor. Bu süreç kolay değil, uzun yıllardır gayret gösteriyoruz. Aldığımız yol çok önemli. Yüksek teknoloji kullanımıyla çalışmalarımızı daha ileriye taşıma gayretindeyiz. 40 ülke ile kontağımız var, birebir çalışıyoruz. 6 Ar-Ge mühendisimiz var. 30 dönüm kapalı alanda ıslah çalışmalarını yürütüyoruz."

- "Pembe domatese ilgi büyük"

Dikmen, domates, patlıcan, salatalık, biber gibi çok fazla çeşit ürettiklerini anlattı.

Bu ürünlerin ekonomik değerinin yüksek, hibrit tohumlarının altın kadar değerli olduğuna dikkati çeken Dikmen, "Ucu açık bir kapasite var burada. Önemli olan Ar-Ge çalışmalarının olumlu bir şekilde sonuçlanması. Gönül istiyor ki hepsi ülkemizde olsun ancak ülkemizde bazı altyapılar oluşmuş değil maalesef. Yurt dışına fason işler yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdar Dikmen, 10 sene önce başladıkları hibrit tohum üretiminin meyvelerini gerçek anlamda bu yıl almaya başladıklarını belirtti.

Gayet iyi sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Dikmen, "Domateste tada yönelik seçimler yaptık. Pembe domatese büyük ilgi var. Bunun, ülkemize döviz olarak girmesini hedefliyoruz. Balkanlar ve Rusya, pembe domatesle müthiş miktarda ilgileniyor. Son dönemde çok yoğun sipariş aldık. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.