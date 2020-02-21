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Bilet fiyatları yarıya düştü

Koronavirüs giderek daha fazla can alırken, virüsün ortaya çıktığı Çin'e giden uçakların koltukları boş kaldı. Havayolu şirketleri, uçak bileti fiyatlarını neredeyse yarı yarıya düşürdü.

Bilet fiyatları yarıya düştü
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Amerikan haftalık haber dergisi Newsweek'te yer alan habere göre, havayolu şirketleri koronavirüs salgını nedeniyle Asya'ya giden uçakları doldurmakta güçlük çekiyor. Bazı havayolu şirketleri, Japonya, Tayland, Singapur ve Güney Kore gibi koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'e sınırı bulunan Asya ülkelerine yolculuklarda daha düşük ücret talebinde bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül virüsten bugüne kadar Çin'de 74 bin 280 kişi etkilendi, 2 bin 11 kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüs, Çin dışında bugüne kadar 25 ülkeye daha sıçradı.

Biletler ucuzladı

United, Delta, ve American Airlines gib pek çok ABD'li havayolu firması, koronavirüs tehdidi nedeniyle Çin'e olan uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla Çin'e seyahat uyarısını güncelleyerek 4 nolu risk kategorisine yükseltti. Bu, doğrudan 'Çin'e gitmeyin' demek. Cathay Pacific, China Southern, China Eastern, ve Xiamen Air Bazı Asyalı havayolu firmaları; Tokyo, Bankgkok, Seoul gibi büyük Asya başkentlerine daha düşük fiyatlara uçak bileti satmaya başladı. 

Zarar büyük

Singapur Havayolları ve SilkAir Havayolları, düşük talep nedeniyle geçici süreliğine sefer yoğunluğunu azaltacağını duyurdu. Avustralyalı havayolu şirketi Qantas ise perşembe günü yaptığı açıklamayla Çin, Hong Kong ve Singapur uçuşlarını Mayıs osnuna kadar yüzde 16 oranında düşürebileceğini bildirdi. Açıklamaya göre koronavirüsün neden olduğu kriz, Qantas'a 66 ila 99 milyon dolara mâl oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsçinGüney KoreJaponya
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