Bilet satışları arttı tatil göründü

LGS sınavının ardından tatile ihtiyaç duyan gençler ve aileleri online bilet aramasına yöneldi. Sınav sonrası 6 Haziran Pazar günü 13-15 yaş arası bilet alımları %56 arttı. Geçtiğimiz hafta sonu liseye başlayacak gençler için önemli bir maratona sahne oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tamamlanmasının ardından şehirlerarası seyahat etmek isteyenler, hızla bilet aramaya başladı.

LGS sınavını atlatan gençlerin yazlık yerlere, memleketlerine veya aile büyüklerinin yanına gitmek için bilet arayışı içine girdiklerini belirten Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “13-15 yaş arası için bilet alımları %56 arttı. Uçak bileti aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 21 artarken; satışı en fazla olan destinasyonlar İstanbul, Bodrum, Mardin ve Samsun oldu. Otobüs bileti satışlarında da uçak biletine paralel bir artış söz konusu. Otobüs bileti aramaları geçen haftaya göre %25 arttı. En çok otobüs bileti satışı ise Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kayseri'ye yapıldı. Üstelik yeni normalleşme kararlarına göre 18 yaş altı gençler yanlarında velileri olmadan da uçakla tek başına seyahat edebiliyor.” dedi.

Şu anda sokağa çıkma yasağı olmayan gün ve saatlerde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir yasak bulunmuyor. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ise uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması gerekmiyor, kişinin bilet veya rezervasyon kodunu ibraz etmesi yeterli oluyor.

Wingie Enuygun Group Hakkında

Wingie Enuygun Group, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, dijital düşünen ve kullanıcılarına en kusursuz deneyimi sunmak için çalışan seyahat odaklı bir teknoloji şirketidir. Wingie Enuygun Group, her ay en uygun seçeneklerle buluşturduğu 17 milyonun üzerinde ziyaretçisi ile Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümüne yön veriyor. Hizmet verdiği alanlar arasında; uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama, kredi ve sigorta yer alıyor. 6 milyonun üzerinde uygulama indirme ve son 3 yılda 15 milyondan fazla gerçekleşen bilet satışı ile seyahat sektöründe öncü olma özelliğini taşıyan Enuygun; 2028’e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girme vizyonuna paralel olarak, global markası Wingie ile 5 dilde hizmet sunuyor.