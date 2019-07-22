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Biletix hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, Biletix ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açtı. İşte haberin detayları...

Biletix hakkında soruşturma başlatıldı
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Biletix hakkında yapılan açıklamada "Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin, sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı" denildi.

Rekabet Kurumu tarafından şu açıklama yapıldı:

"Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin, sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 20.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-22/341-M sayı ile karar verdi."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-23/360-M sayı ile karar verdi."

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