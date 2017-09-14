Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Bilgi teknolojilerinde Kuveyt ile işbirliği

- BTK ile Kuveyt Devleti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Düzenleme Kurumu arasında bilgi teknolojileri alanında iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı

Bilgi teknolojilerinde Kuveyt ile işbirliği

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kuveyt Devleti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Düzenleme Kurumu (Communications and Information Technology Regulatory Authority - CITRA) iş birliği yapacak.

BTK'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah’ın Çankaya Köşkü'ndeki baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khalid Sulaiman Al Jarallah, kurumları adına mutabakat zaptı imzalandı.

Böylece Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş birliği faaliyetleri kapsamında iki ülkenin bilgi ve tecrübelerini birbiriyle paylaşması, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde dostluk ilişkilerini daha da geliştirmesi amaçlanıyor.

Mutabakatta yer alan iş birliği alanları, telekomünikasyon pazarlarının düzenlenmesi, bilgi teknolojilerinin kullanımının düzenlenmesi ve uygulamaları, karşılıklı mutabık kalınacak diğer hususlar şeklinde sıralandı.

Bu alanlar dahilinde, bilgi ve dokümanların değişimi, uzman değişimi, ikili istişareler, ortak olarak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri ve eğitim programları düzenlenmesi, elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, telekomünikasyon hizmetleri ve teknolojilerinde uzman ziyaretleri ve ortak çalışma grupları, taraflarca uygun olarak değerlendirilebilecek diğer iş birliği şekilleri konularında iş birliği yürütülecek.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuBTKKuveyt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5