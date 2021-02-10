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Bilgiyi ticarileştirme çalışmalarına hız verecek

İTÜNOVA TTO’daki Genel Müdürlük görevini üstlenen Özturan “Geçtiğimiz 7 yıl boyunca İTÜNOVA TTO ekibi yaptığı çalışmalarla ülkemizde gelişen teknoloji transferine büyük katkılarda bulunarak öncülük etti. Profesyonel yönetim anlayışı ve global bir TTO olma hedefleri ile teknoloji transferinde sanayimiz ile akademimize değer üreten ve öncülük eden bir merkez olacağız" dedi.

Bilgiyi ticarileştirme çalışmalarına hız verecek

Bilgi’yi sanayi ile buluşturma ve ticarileştirme hedefiyle önemli çalışmalara imza atan İTÜNOVA TTO’da Hayri Özturan Genel Müdürlük görevine başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla Ocak 2014 yılında kurulan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’nin yeni Genel Müdürü Hayri Özturan oldu. Bugüne kadar 680 akademisyenle gerçekleştirdiği 856 projede toplamda 256 milyon TL’lik proje hacmine ulaşan İTÜNOVA TTO, Ar-Ge ve inovasyonun merkezinde yer almayı başardı.  

İTÜNOVA TTO’daki Genel Müdürlük görevini üstlenen Özturan şunları söyledi; “Geçtiğimiz 7 yıl boyunca İTÜNOVA TTO ekibi yaptığı çalışmalarla ülkemizde gelişen teknoloji transferine büyük katkılarda bulunarak öncülük etti. Hızlı derinlemesine uzmanlık sahibi seçkin ekibimiz, en önemli avantajımız. Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun İTÜ markasına kattığı yeni vizyon, profesyonel yönetim anlayışı ve global bir TTO olma hedefleri ile teknoloji transferinde sanayimiz ile akademimize değer üreten ve öncülük eden bir merkez olacağız. ”

1997’de İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özturan; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş., İdealab A.Ş. ve THY Teknik A.Ş.’lerinde Kalite, Müşteri, Operasyon ve Program Yönetimi alanlarında görev aldı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Özturan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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