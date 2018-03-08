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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Adana'da

- Özlü, Adana'da faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek TEMSA tarafından üretilen elektrikli otobüse bindi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Adana'da

ADANA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adana'da faaliyet gösteren TEMSA ve Kıvanç Tekstil'i ziyaret etti.

Mersin'de Akdeniz Ekonomi Formu'na katılan Bakan Özlü, daha sonra Adana'da faaliyet gösteren TEMSA'da incelemelerde bulundu.

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper ve TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım'dan fabrikanın çalışmaları hakkında basına kapalı bilgi alan Özlü, daha sonra TEMSA tarafından üretilen elektrikli otobüse bindi.

Özlü ve beraberindekiler, tesis içerisinde elektrikli otobüsle kısa bir tur atttı. Bakan Özlü, otobüsün tampon bölümünü imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, daha sonra kentte faaliyet gösteren Kıvanç Tekstil'i ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili Adana Sanayi Odası Başkanı ve firma sahibi Zeki Kıvanç'tan bilgi aldı.

Ziyaretin anısına Bakan Özlü'ye kumaş üzerine basılmış resmi hediye edildi.

Bakan Özlü'ye ziyaretlerinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni eşlik etti.

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