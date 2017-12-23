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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

- "Nasıl Almanya'nın Mercedes'i, Volkswagen'i varsa, nasıl Fransa'nın Renault'u, Citroen'i varsa Türkiye'nin de dünya ölçeğinde, dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin, "Nasıl Almanya'nın Mercedes'i, Volkswagen'i varsa, nasıl Fransa'nın Renault'u, Citroen'i varsa Türkiye'nin de dünya ölçeğinde, dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak." dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Özlü, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesimindeki bir restoranda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Özlü, kahvaltının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Kültür Merkezi'nde, partisinin İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"na katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, yerli otomobil çalışmalarını Bakanlık olarak yürüttüklerini söyledi.

Çok çalıştıklarını vurgulayan Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk defa, Türkiye'nin kendi markası olacak bir otomobil tasarımı yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük 5 firmasını bir araya getirdik. Nasıl Almanya'nın Mercedes'i, Volkswagen'i varsa, nasıl Fransa'nın Renault'u, Citroen'i varsa Türkiye'nin de dünya ölçeğinde, dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak, en gözde, toplum tarafından en sahiplenilmiş, en fazla talep olan projesini biz yürütüyoruz."

Yerli otomobille alakalı çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özlü, "Büyük bir toplumsal sahiplenme olduğuna inandığım bir proje bu. Bu bakımdan bu konuyu da çok iyi çalışıyoruz." diye konuştu.

Programda, kent genelinde yapılan yatırımların sunumu yapılarak katılımcılara bilgi verildi.


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Anahtar Kelimeler:
DüzceYerli Otomobil
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