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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir'de

- Bakan Özlü: - "(Star Rafinerisi yatırımı için) Türkiye olarak petrokimya ürünlerinde yıllık yaklaşık 11 milyar dolar ithalat yapıyoruz. O yüzden bu yatırım ülkemiz için son derece önemli"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir'de

İZMİR (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Petkim'in Star Rafinerisi yatırımına ilişkin, "Türkiye olarak petrokimya ürünlerinde yıllık yaklaşık 11 milyar dolar ithalat yapıyoruz. O yüzden bu yatırım ülkemiz için son derece önemli." dedi.

86. İzmir Enternasyonel Fuarı (İEF) programı için kente gelen Bakan Özlü, beraberindeki TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle İzdemir Enerji'yi ziyaret etti. Burada yetkililerle toplantı yapan Özlü, daha sonra tesisin kumanda odasına geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzdemir Enerji'nin ardından Aliağa'da yapımı süren SOCAR'ın Star Rafinerisi'ni ziyaret eden Özlü, burada yaptığı açıklamada, petrokimya konusunda Türkiye'nin ciddi bir açığının bulunduğunu söyledi.

İzmir'e dün geldiklerini ve komisyon üyeleriyle birlikte kentin sanayi kapasitesini incelediklerini ifade eden Özlü, firmaları ziyaret edip, dertlerini dinlediklerini kaydetti.

Star Rafinerisi'nin bir kısmının 2018 yılının ekim ayında üretime başlayacağına işaret eden Özlü, "Türkiye olarak petrokimya ürünlerinde yıllık yaklaşık 11 milyar dolar ithalat yapıyoruz. O yüzden bu yatırım ülkemiz için son derece önemli." diye konuştu.

Rafinerinin yaklaşık 5,8 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu dile getiren Özlü, "Türkiye bu yatırımla özellikle petrokimya sanayinin ihtiyaç duyduğu nafta ve benzeri ürünlerde ciddi bir kapasiteye kavuşmuş olacak. Dolasıyla petrokimya konusunda zaten Türkiye'de tek olan Petkim'in yanına bir Petkim daha ilave edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Özlü, bugün 17 Ağustos'un 1999'daki Marmara depreminin yıl dönümü olduğunu anımsatarak "17 bin can kaybımız olmuştur. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Depremin yaralarının büyük ölçüde sarıldığını düşünüyorum. Allah bir daha 17 Ağustos'u göstermesin." diye konuştu.

Bakan Özlü daha sonra beraberindeki heyetle rafineriyi gezdi.

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