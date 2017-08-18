Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir'de

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'de Sri Lanka, Myanmar ve Mali'den gelen bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Özlü, ilk olarak Sri Lanka Uluslararası Ticaret Bakanı Sujeewa Senasinghe ile bir araya geldi.

Görüşmede Özlü, Türkiye ve Sri Lanka arasındaki ticaret hacminin büyümesini istediklerini söyledi.

Senasinghe, 115 milyon dolarlık ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız Sri Lanka'yı üretim merkezi haline getirmek. Ülkemiz ileride Asya'ya açılış kapısı olacak. Çin ve Japonya'nın Sri Lanka'da 9 milyar dolarlık yatırımı var. Enerji konusunda kendi kendimize yetiyoruz. Bu konuda Türkiye ile daha yakın olmak istiyoruz. Tekstil ve çay konusunda iddialıyız, hazır giyim konusunda Türkiye ile iş birliğimiz ve ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. Bu alanlar öncelikli olabilir." dedi.

Türkiye ve Sri Lanka arasında tercihli ticaret anlaşması yapmak istediklerini ifade eden Senasinghe, ülkelerinde kuracakları 20 hektarlık endüstri bölgesine Türk yatırımcıları beklediklerini aktardı.

- İlk OBS Kazan'a kurulacak

Bakan Özlü, görüşmede, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi kurma konusunda ciddi bir tecrübesinin olduğunu vurgulayarak, "Ar-Ge merkezleri ve teknokentler konusunda önemli çalışmalarımız var. Son yasa ile yurt dışında Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını önünü açtık. Bu yasa ile ilk yurt dışı organize sanayi bölgemizi Rusya'nın Kazan kentinde açıyoruz. Bu tecrübemizi Sri Lanka ile de paylaşmak isteriz." diye konuştu.

Ardından Myanmar Ticaret Bakanı Than Myint'i de kabul eden Bakan Özlü, Türkiye'nin bu ülkede OSB kurabileceğini, KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla destek olabileceğini anlattı.

Konuk bakan Myint ise Türkiye'nin KOBİ'lerle ilgili tecrübesinde faydalanmak istediklerini iletti. Türkiye ile ticaret hacmini arttırmayı arzuladıklarını aktaran Myint, Türkiye'nin büyüme ve ekonomide gösterdiği başarıyı öğrenmek istediklerini söyledi.

Türk işadamlarını Myanmar'a davet eden Myint, "KOBİ'ler bizim için önemli, ülkemiz sanayisinin yüzde 85’ini KOBİ'ler oluşturuyor, finansmana erişimleri konusunda Türkiye'nin geliştirdiği mekanizmaları ve bunların nasıl çalıştığını sizden öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Mali'deki FETÖ okulları

Özlü'nün Mali Sinai ve Kalkınma Bakanı Mohamed Aly Ag İbrahim ile görüşmesinde, sanayi yatırımları ve işbirliği konularının yanı sıra Mali'deki FETÖ okullarının da kapatılması gündeme geldi.

Mali'ye OSB, fuar organizasyonu, bilim ve teknoloji konularında ve helal gıda konusunda destek verebileceklerini aktaran Özlü, konuk bakana Mali'deki FETÖ okullarını hatırlattı.

Konuk Bakan Mohamed Aly Ag İbrahim de Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı'na devretmeye hazırlandıklarını, bu konuda iki ülke arasında geçen hafta anlaşma imzalandığını anımsattı.







